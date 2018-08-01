السعودية: مقذوفات عسكرية "حوثية" تلحق أضرارا بمنازل سكنية

قال المتحدث الإعلامي لمدیریة الدفاع المدني في منطقة جازان السعودية، إن عدة مقذوفات عسكریة أطلقتھا جماعة "أنصار الله" اليمنية سقطت على منازل سكنية.

وصرح المقدم یحیى عبدالله القحطاني، بأن فرق الدفاع المدني باشرت بلاغا عن سقوط عدة مقذوفات عسكریة، أمس الثلاثاء، "أطلقتھا الملیشیا الحوثیة الإرھابیة التابعة لإیران من داخل الأراضي الیمنیة باتجاه قریة المحانش بمحافظة صامطة ما نتج عنھا تعرض أحد المنازل السكنیة لأضرار مادیة دون وقوع خسائر بالأرواح" وفقا لصحيفة المدينة السعودية.

وأضاف إلى أنه "تم تنفیذ الإجراءات المعتمدة في مثل ھذه الحالات".

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وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة جماعة أنصار الله التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

ويتهم التحالف الحوثيين بتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكدا اتخاذه جميع الإجراءات لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وكانت السعودية أعلنت، الأربعاء الماضي، تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب، بعد تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم "حوثي" في البحر الأحمر.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.