اعتذار رسمي من العراق بعد غضب الكويت

وقالت السفارة العراقية، إن "ما طرح من جانبنا لا يعدو أن يكون تمنيا من السفارة للإشارة إلى الغزو على أنه غزو صدامي لاعتبارات عديدة تصب في مصلحة البلدين"، وذلك وفقا لصحيفة "النهار" الكويتية.
وكان السفير العراقي في الكويت علاء الهاشمي، طالب خلال لقاء مع صحيفة "النهار"، بتغيير وصف الغزو في المناهج الكويتية والخطاب الإعلامي من الغزو "العراقي" إلى "الصدامي". وعلل الهاشمي طلبه، بـ"عدم رضا الشعب العراقي عن غزو الكويت، وذلك لخلق التسامح والتقارب في النواحي كافة بين البلدين".
وأثار التصريح غضبا نيابيا في الكويت إذ طالب عدد كبير من النواب الحكومة ووزارة الخارجية بالتصدي لتدخلات السفير العراقي من المناهج الدراسية واستبداله بـ"الغزو الصدامي"، مؤكدين أن "الغزو العراقي الغاشم لن ينسى وأن الدماء لن تغدو ماء مهما طال الزمن وأن جمرة الأسرى والشهداء لن تنطفئ".
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