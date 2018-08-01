اعتذار رسمي من العراق بعد غضب الكويت

أصدرت السفارة العراقية لدى الكويت، اليوم الأربعاء 1 أغسطس/آب، بيانا، ردت فيه على تصريحات سفيرها بشأن "الغزو العراقي" على دولة الكويت.

وقالت السفارة العراقية، إن "ما طرح من جانبنا لا يعدو أن يكون تمنيا من السفارة للإشارة إلى الغزو على أنه غزو صدامي لاعتبارات عديدة تصب في مصلحة البلدين"، وذلك وفقا لصحيفة "النهار" الكويتية.

واعتبرت أن "التصريحات لم يكن المقصود منها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الكويت، إذ نؤكد على عمق العلاقات وأهميتها والاحترام المتبادل". وأفادت: "نود أن نذكر أن الشعب العراقي المظلوم كان ضد الاعتداء على دولة شقيقة وجارة، وتجلى ذلك بمواقف القوى الوطنية المقاومة التي دانت الغزو".

وكان السفير العراقي في الكويت علاء الهاشمي، طالب خلال لقاء مع صحيفة "النهار"، بتغيير وصف الغزو في المناهج الكويتية والخطاب الإعلامي من الغزو "العراقي" إلى "الصدامي". وعلل الهاشمي طلبه، بـ"عدم رضا الشعب العراقي عن غزو الكويت، وذلك لخلق التسامح والتقارب في النواحي كافة بين البلدين".

وأثار التصريح غضبا نيابيا في الكويت إذ طالب عدد كبير من النواب الحكومة ووزارة الخارجية بالتصدي لتدخلات السفير العراقي من المناهج الدراسية واستبداله بـ"الغزو الصدامي"، مؤكدين أن "الغزو العراقي الغاشم لن ينسى وأن الدماء لن تغدو ماء مهما طال الزمن وأن جمرة الأسرى والشهداء لن تنطفئ".