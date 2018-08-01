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15:10 01 أغسطس/ أب 2018
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    مطار عسكري سوري

    الجيش السوري يصد هجوما لتنظيم "داعش" على مطار خلخلة في ريف السويداء جنوبي سوريا

    © Sputnik . Dmitry Vinogradov
    العالم العربي
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    أكد قائد ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش السوري تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على مطار خلخلة في ريف السويداء جنوبي سوريا.

    دمشق — سبوتنيك. تصدى الجيش السوري لهجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" على مطار خلخلة العسكري بريف السويداء الشمالي الشرقي.

    وقال قائد ميداني سوري، وكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحين تابعين لتنظيم داعش حاولوا التسلل بالبداية إلى محيط مطار خلخلة العسكري إلا أن هذه المحاولة أفشلها الجيش السوري ومن ثم تبع ذلك هجوما عنيفا لمسلحي التنظيم على المطار تصدى له الجيش السوري بعد اشتباكات عنيفة مع المسلحين، أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة منهم وإصابة وفرار الباقين".

    ويعتبر مطار خلخلة من أهم المطارات العسكرية والاستراتيجية، والذي يبعد عن مركز السويداء 39 كيلومترا، وعن درعا 64 كيلومترا ويتموضع  في منطقة مكشوفة قريبة من طريق دمشق- السويداء.

    إلى ذلك، لقي ضابط أمن منطقة الضمير العسكرية بمحافظة ريف دمشق، العميد نديم كامل أسعد وعدد من العسكريين، مصرعهم بكمين نصبه لهم مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي.

    وأبلغ مصدر أمني، وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "العميد أسعد ضابط أمن منطقة الضمير وضابطين آخرين وعشرة جنود قتلوا، وأصيب خمسة جنود في كمين نصبه لهم مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) شرق مطار الضمير بريف دمشق".

    وأضاف المصدر أن "العميد أسعد ومجموعته كان يقوم بدورية اعتيادية في منطقة تل دكوة شرق مطار الضمير العسكري عندما فوجئ ومن معه بالكمين"، لافتا إلى أن مسلحي "داعش" قدموا من البادية السورية شرق الضمير.

    جدير بالذكر أنه في نيسان/ أبريل الماضي سيطر الجيش السوري على الضمير بريف دمشق ضمن اتفاق مصالحة تضمن ترحيل مسلحي التنظيم الإرهابي إلى جرابلس شمالي سوريا، الذي لم يتبق أي وجود لهم في دمشق وريفها إلا أن التنظيم يتواجد حاليا في منطقة الـ 55 كيلومتر بالبادية السورية المجاورة  لريف دمشق والتي يسيطر عليها "جيش الثوار" والقاعدة الأمريكية في التنف.

    يتبع…

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