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15:10 01 أغسطس/ أب 2018
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    ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

    ملك البحرين يشكر البرلمان العربي لتصديه للقرارات والبيانات الأوروبية ضد بلاده

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم العربي
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    تلقى رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رسالة شكر من ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن القرار الهام الصادر عن البرلمان العربي في جلسته بتاريخ 4 يوليو/ تموز، للتصدي للقرارات والبيانات المسيسة والمغلوطة التي أصدرها البرلمان الأوروبي، عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

    وبحسب بيان صادر عن البرلمان العربي، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، أكد ملك البحرين في رسالته تقديره العالي للدور البارز لرئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهد السلمي، في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وجهوده الكبيرة في الذود عن مصالح الأمة العربية ودعم كافة قضاياها.

    الاتحاد الأوروبي
    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
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    وأعرب عيسى آل خليفة عن عميق الشكر والتقدير للبرلمان العربي، لتصديه لهذه التقارير المغلوطة والممنهجة، التي تصدر عن بعض المنظمات الإقليمية، خاصة ما صدر مؤخرا عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، مثمنا مواقف البرلمان العربي القوية وتصديه للتدخلات المرفوضة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

    ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهد السلمي، تشرف البرلمان بالوقوف مع مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا ضد كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار مملكة البحرين، أو التدخل في شؤونها الداخلية، أو التعقيب على الأحكام القضائية فيها.

    وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذه القرارات المتكررة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وكفالة حق الدول فى اختيار نظامها القانونى وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء.

    ورفض البرلمان العربي أسلوب تعامل البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة، من خلال اعتماده على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية.

    ودعا السلمي المنظمات الإقليمية والبرلمان الأوروبي للالتزام بمبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية حفاظا على المصالح المشتركة بين الجانبين، ومراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال مزيد من الإجراءات والخطوات وعدم الاعتماد على معلومات مضللة من جهات مغرضة، في ظل التطورات التي تشهدها الدول العربية، خاصة ملكة البحرين في ضوء استهداف سيادتها وأمنها واستقرارها من جماعات إرهابية مدعومة من دول وجماعات إقليمية بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن وضرب السلم الاجتماعي والاستقرار في مملكة البحرين والمنطقة العربية. 

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    الكلمات الدلالية:
    البرلمان الأوروبي, أخبار البحرين, البرلمان العربي, حمد بن عيسى آل خليفة, البحرين
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