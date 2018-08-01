مستثمر كبير في نيوم يفتتح فرعا جديدا في السعودية

تخطط مجموعة "سوفت بنك" لافتتاح بنك لها في العاصمة السعودية الرياض، حسبما قال قريبون من الحدث.

وتعمل المجموعة حاليا على تعيين رئيس لفرع "Deutsche Bank AG" في المملكة، ويعتمد الفرع الجديد على التعاون بين المجموعة اليابانية والسعودية، حسب صحيفة وول ستريت.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court سعودي يروي تفاصيل لقاء ولي العهد بمجموعة من الشباب في نيوم

وقام سوفت بنك بتعيين المهندس زياد آل شيخ لكي يقوم بتكوين فريق في السعودية، ويساعد شركات المحفظة المالية على الإقامة في بالبلاد.

ويدير مستشارو سوفت بنك رأسمال قدره 100 مليار دولار، في الوقت الذي يعتبر فيه صندوق الاستثمار في السعودية الأكبر برأس مال قدره 45 مليار دولار.

وبدأ صندوق الثروة السعودي العمل مع المجموعة على جلب شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا إلى المملكة.

وقال الصندوق من قبل إنه يعمل مع "سوفت بنك" على إنشاء أكبر محطة إنتاج للطاقة في العالم بالمملكة.

كما يحرص الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على جذب الشركات الدولية للمساعدة في تحويل اقتصاده وتنويعه بدلا من الاعتماد على النفط.

وعمل بن سلمان على تطوير علاقته مع بالرئيس التنفيذي لشركة ماسيوشي سون، وساعد صندوق فيجن على أن يكون الأكبر في مجال التكنولوجيا.

وفي العام الماضي، قالت تقارير إن الشركة متعددة الجنسيات، تخطط لاستثمار 15 مليار دولار في مدينة نيوم التى ينوى الملك إقامتها، كجزء من رؤية 2030.