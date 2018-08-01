لماذا يغادر السفير الإثيوبي السودان... "تطور غير مسبوق في العلاقات"

شدد وزير الخارجية السودانية، الدرديري محمد أحمد، على ضرورة العمل على حل مشاكل الحدود مع إثيوبيا بالبدء في استئناف وضع العلامات الحدودية ووقف التعديات على الأرض.

© REUTERS / POOL أول تعليق من السودان على الأزمة السياسية في إثيوبيا

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير قريب الله الخضر، في تصريح صحفي نقلته صحيفة "الصيحة" السودانية ، إن وزير الخارجية أوضح خلال لقاء السفير الإثيوبي الذي انتهت فترة عمله في الخرطوم، أمس الثلاثاء، إن اضطلاع السودان بمعالجة القضايا العالقة في ملفي الحكم وتقاسم المسؤوليات والترتيبات الأمنية بجنوب السودان لم يكن بهدف منافسة إثيوبيا، بل إنه جاء فى إطار التعاون والتكامل

وأضاف:

العلاقات بين البلدين قد شهدت في الآونة الأخيرة تطورا غير مسبوق.

وأعرب السفير عن شكره وتقديره للحكومة والشعب السوداني على حسن التعامل والتعاون معه، مشيرا إلى أنه استطاع إبان فترة عمله القصيرة بالسودان الإحاطة باتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، كما وقف على المعوقات التي تعترض تنفيذها والفرص المتوفرة لتفعيلها.

وقدم السفير المنتهية فترة عمله، تهانيه للوزير السوداني على نجاح جهود السودان لحل النزاع بجنوب السودان الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاستقرار في الإقليم.