صحيفة: الرئيس اليمني يطلب تدخل مصر... وقمة رباعية في القاهرة

نقلت صحيفة "عدن الغد" الموالية لحكومة الشرعية اليمنية، عن مصدر حكومي رفيع أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي طلب تدخلا مصريا لإجراء وساطة بينه وبين الحكومة الإماراتية.

وقال المصدر للصحيفة، إن هادي سيغادر العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/ أغسطس الجاري متجها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإنهاء بعض المشاكل العالقة مع الإمارات.

وتابع المصدر أن قمة مصرية يمنية ستعقد أولا قبل أن تلحقها قمة مصرية يمنية سعودية إماراتية، لإنهاء الخلاف القائم بين الإمارات وإدارة الرئيس عبد ربه منصور هادي بما يضمن تسوية سياسية طويلة الأمد.

© REUTERS / FAWAZ SALMAN وزير الداخلية اليمني: لا أستطيع دخول عدن دون إذن من هذه الدولة

وتثار تقارير بين الآن والآخر عن خلاف بين الإمارات وحكومة هادي، التي تجلت في الهجوم الذي شنه وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، على الإمارات عبر وسائل إعلام أجنبية، متهما إياها بعرقلة جهود الحكومة اليمنية ، وإعاقة أداء مهامها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومنعها دخول أي مسؤول إلى مطار وميناء عدن إلا بإذن مسبق منها.

وقال الميسري، في حديث خاص لإذاعة فرنسا الدولية (rfi) إن الإمارات العربية المتحدة، تقف وراء منع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من العودة إلى عدن، مشددا على أن غيابه يسبب الكثير من "الإرباك" للحكومة الشرعية.

لكنه وبعد هجوم متكرر، زار الإمارات والتقى مسؤولين أمنيين في زيارة وصفها الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليمنية بأنها ناجحة، لافتة إلى الاستقبال الرائع الذي لقيه الوزير اليمني في أبو ظبي.