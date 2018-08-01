صحيفة: الرئيس اليمني يطلب تدخل مصر... وقمة رباعية في القاهرة

وقال المصدر للصحيفة، إن هادي سيغادر العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/ أغسطس الجاري متجها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإنهاء بعض المشاكل العالقة مع الإمارات.
وتابع المصدر أن قمة مصرية يمنية ستعقد أولا قبل أن تلحقها قمة مصرية يمنية سعودية إماراتية، لإنهاء الخلاف القائم بين الإمارات وإدارة الرئيس عبد ربه منصور هادي بما يضمن تسوية سياسية طويلة الأمد.
وقال الميسري، في حديث خاص لإذاعة فرنسا الدولية (rfi) إن الإمارات العربية المتحدة، تقف وراء منع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من العودة إلى عدن، مشددا على أن غيابه يسبب الكثير من "الإرباك" للحكومة الشرعية.
لكنه وبعد هجوم متكرر، زار الإمارات والتقى مسؤولين أمنيين في زيارة وصفها الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليمنية بأنها ناجحة، لافتة إلى الاستقبال الرائع الذي لقيه الوزير اليمني في أبو ظبي.
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