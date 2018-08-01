بالفيديو... إنقاذ متظاهر عراقي حاول إضرام النار بجسده

أقدم متظاهر عراقي على إضرام النار بجسده، اليوم الأربعاء، خلال مظاهرات شهدتها مدينة الديوانية.

واستطاع المحتجون إنقاذ الشاب، بعدما سكب النفط على جسده، تمهيدا لإحراق نفسه لعدم استجابة الحكومة لمطالبه بالحصول على فرصة عمل. بحسب ما نقلته شبكة "رووداو" الإعلامية.

ويظهر مقطع الفيديو شاب وهو يتحدث عن محاولة انتحار لشاب من آهالي مدينة عفك في محافظة الديوانية لعدم حصوله على فرصة للعمل.

واحتج المئات من سكان عفك أمام مبنى مجلس القضاء للمطالبة بتوفير فرص العمل للعاطلين وتحسين الخدمات.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجات شعبية واسعة، انطلقت قبل نحو ثلاثة أسابيع، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.

وأسفرت الاحتجاجات عن وقوع أعمال عنف في بعض المناطق خلفت 14 قتيلا من المتظاهرين، فضلا عن إصابة أكثر من 700 من أفراد الأمن والمشاركين في الاحتجاجات، إلى جانب اعتقال أكثر من 700 ناشط، بحسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق المرتبطة بالبرلمان.