قطر تنفي منع حجاجها من التوجه إلى السعودية

نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الوزارة قولها إنه "في ظل تزايد الحملات الإعلامية المؤسفة والتي تدّعي بأن دولة قطر حظرت على مواطنيها أداء فريضة الحج، فإن الوزارة تؤكد بأن هذه ادعاءات تجافي الواقع ويبدو أنها استمرار لحملة استغلال فريضة الحج لأغراض سياسية".

وتابعت الوزارة، بحسب الوكالة، أن "تواصلها مع وزارة الحج والعمرة بالسعودية وتوضيحها جميع العراقيل التي تواجه المواطنين القطريين والمقيمين لم يكن له أي أثر ملموس للقضاء على هذه العراقيل، بإلإضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لاستخراج تأشيرات الحجّ للمقيمين بدولة قطر".

ودعت الوزارة السلطات السعودية إلى أن "ينأوا بالفرائض الدينية عن القرارات السياسية تعظيماً منهم لشعائر الله".