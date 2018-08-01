قطر تنفي منع حجاجها من التوجه إلى السعودية

نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الوزارة قولها إنه "في ظل تزايد الحملات الإعلامية المؤسفة والتي تدّعي بأن دولة قطر حظرت على مواطنيها أداء فريضة الحج، فإن الوزارة تؤكد بأن هذه ادعاءات تجافي الواقع ويبدو أنها استمرار لحملة استغلال فريضة الحج لأغراض سياسية".
ودعت الوزارة السلطات السعودية إلى أن "ينأوا بالفرائض الدينية عن القرارات السياسية تعظيماً منهم لشعائر الله".
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت في أواخر شهر يونيو/ حزيران عن أنها ستخصص موقعا إلكترونيا لتمكين "الأشقاء" في قطر من التعاقد المباشر لأداء نسك الحج، اعتبارا من شهر يوليو/ تموز.
وقالت في بيان رسمي صادر عنها، إنه "نظرا لعدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين، وإضاعة الوقت دون تحقيق أي تقدم بإنهاء الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ويمكن للراغبين في أداء فريضة الحج من الإخوة الأشقاء التسجيل عن طريق الرابط الذي سيتم تخصيصه في موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني الذي سيكون متاحا بدءا من ذي القعدة (14 يوليو/ تموز)".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)