الجيش اللبناني يوقف ثمانية مسلحين حاربوا ضمن صفوف "داعش" في العراق وسوريا

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن توقيف ثمانية إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى تعاون مع أجهزة أمنية صديقة في ذلك.

بيروت — سبوتنيك . وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن "مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص ثمانية موقوفين لبنانيين، ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قاتلوا ضمن صفوفه في سوريا والعراق، وقد أُوقفوا وسلموا إلى مديرية المخابرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الصديقة، وذلك في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وبالتنسيق مع السلطات القضائية اللبنانية المختصة".

ويبذل الجيش وقوى الأمن اللبنانية جهودا مكثفة لتعقب مجموعات مسلحة إرهابية، في أنحاء متفرقة من البلاد تمكنت من التسلل عبر الحدود مع سوريا التي يقوم جيشها منذ أكثر من سبع سنوات بمحاربة جماعات إرهابية مختلفة الانتماءات أبرزها "داعش".

وتمكن الأمن اللبناني في شباط/ فبراير الماضي من توقيف سوريين اثنين أحدهما كان مسؤولا عن جباية الأموال لصالح "داعش" في البوكمال السورية، والآخر خطط لاستهداف عسكريين لبنانيين.

وأواخر نيسان/ أبريل الماضي أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف شاب سوري في زغرتا، شمالي البلاد، وقالت، في بيان، إنه "اعترف بأنه كادر عسكري في تنظيم "داعش" الإرهابي، وأنه دخل الأراضي اللبنانية قادما من سوريا في أوائل شهر نيسان/ أبريل من العام الجاري، وذلك بطريقة غير شرعية، وخضع في سوريا لدورات شريعية وعسكرية عدة، لدى التنظيم المذكور منذ بداياته".