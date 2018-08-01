روسيا تهدي تلاميذ سوريا 50 ألف حقيبة مدرسية

صرح رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، بأن مركز التنسيق المشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، المعني بعودة اللاجئين إلى سوريا يعمل بنشاط على تجهيز سوريا للعام الدراسي الجديد.

موسكو — سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في جلسة مركز التنسيق المشترك: "سيتم نقل 50 ألف حقيبة مدرسية مع جميع الملحقات الضرورية من روسيا إلى الجانب السوري في المستقبل القريب، ونأمل أن تنضم البلدان الأخرى بفعالية إلى هذه العملية".

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وأشار ميزينتسيف إلى أنه "يجب أن يلتحق أكبر عدد ممكن من التلاميذ و الطلاب السوريين بمقاعد الدراسة في وطنهم، حل هذه المسألة يضعف إمكانية انتشار الأفكار المتطرفة بين الشباب ويمنع تكوين التشكيلات المسلحة".

بدوره قال رئيس مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اللواء أليكسي تسيغانكوف خلال الجلسة إنه "تم ترميم 89 مؤسسة طبية و214 مؤسسة تعليمية في سوريا، وتم إصلاح 267 كيلومترا من الطرق، وتوصيل 197.5 كم من خطوط الكهرباء، و84 محطة كهرباء فرعية، و71 محطة لإمداد المياه، ومجمعين للطاقة والوقود".

وأشار تسيغانكوف إلى أنه خلال يوم، تم إجراء عمليتين إنسانيتين، وتوزيع 5.6 طن من الطعام على المواطنين السوريين. في محافظة حلب تم توزيع 650 مجموعة غذائية بوزن إجمالي يبلغ 2.8 طن، في محافظة حمص تم توزيع 2.8 طن من الشحنات الإنسانية (650 سلة غذائية).

وأضاف "وبشكل عام، قام الجانب الروسي بتنظيم وإجراء 1879 عملا إنسانيا، حيث تم تسليم 2861,36 طنًا من المواد الغذائية والضروريات والمياه المعبأة في زجاجات وتوزيعها على المواطنين السوريين".

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 تموز/ يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.