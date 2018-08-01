قرار هام لملك المغرب يتعلق بأحد وزراء الحكومة

قال بيان من مجلس وزراء المغرب إن ملك البلاد أصدر قرارا بعزل وزير الاقتصاد والمالية.

ذكر بلاغ للديوان الملكي المغربي أنه "طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء السيد محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية."

وأوضح البلاغ، الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.