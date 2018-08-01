الجيش اليمني يتقدم غرب محافظة الجوف الحدودية مع السعودية بعد معارك مع "أنصار الله"

حققت قوات الجيش اليمني المدعومة بتحالف عسكري عربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، تقدما ميدانيا في معارك مع مسلحي الجماعة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأشار العقيد الأشرف إلى "أن المعارك التي لا تزال مستمرة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية"، لافتا إلى "تمكن الجيش من أسر 3 من المليشيا الحوثية".

معارك الجوف تمثل جانبا من معارك أوسع يشهدها اليمن، إذ يقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، بعمليات عسكرية ضد جماعة "أنصار الله" دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.