مقتل 3 جنود سعوديين برصاص قناصة "أنصار الله" في جيزان

قُتل ثلاثة جنود سعوديين برصاص مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في قطاع جيزان، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع قصف معسكر للجيش السعودي في قطاع نجران.

وأبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء وكالة "سبوتنيك"، بأن وحدة القنص التابعة لمسلحي أنصار الله قتلت 3 جنود سعوديين بينهم قناص في رقابة الرقعة قبالة الخوبة بجيزان".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تقصف مواقع للجيش اليمني وقوات التحالف جنوب الحديدة

وأشار المصدر إلى "مقتل جنديين يمنيين من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي بعمليتي قنص مماثلتين لمسلحي أنصار الله شرق جبل الدود في جيزان".

ولفت إلى "قصف مسلحي أنصار الله بصواريخ الكاتيوشا معسكر بن يالين السعودي في قطاع نجران، كما استهدفوا بقصف صاروخي مماثل تجمعاً عسكرياً سعودياً يضم آليات شرق جحفان في جيزان".

وأضاف "أن مدفعية أنصار الله شنت قصفاً على تجمعات لقوات الرئيس هادي قبالة جبل دخان بجيزان".

يذكر أن مسلحي جماعة أنصار الله ينفذون هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير الحدودية، كردٍ على عمليات يقوم بها تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ أكثر من ثلاث سنوات، ضد مواقع الجماعة في اليمن.