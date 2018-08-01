مقتل 3 جنود سعوديين برصاص قناصة "أنصار الله" في جيزان

وأبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء وكالة "سبوتنيك"، بأن وحدة القنص التابعة لمسلحي أنصار الله قتلت 3 جنود سعوديين بينهم قناص في رقابة الرقعة قبالة الخوبة بجيزان".
ولفت إلى "قصف مسلحي أنصار الله بصواريخ الكاتيوشا معسكر بن يالين السعودي في قطاع نجران، كما استهدفوا بقصف صاروخي مماثل تجمعاً عسكرياً سعودياً يضم آليات شرق جحفان في جيزان".
وأضاف "أن مدفعية أنصار الله شنت قصفاً على تجمعات لقوات الرئيس هادي قبالة جبل دخان بجيزان".
يذكر أن مسلحي جماعة أنصار الله ينفذون هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير الحدودية، كردٍ على عمليات يقوم بها تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ أكثر من ثلاث سنوات، ضد مواقع الجماعة في اليمن.
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