"أنصار الله" تقصف مواقع للجيش اليمني وقوات التحالف جنوب الحديدة

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم الأربعاء، إن "طائرة بدون طيار من نوع قاصف 1 نفذت اليوم هجوماً على تجمعات للتحالف العربي والقوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة".

ويأتي الهجوم عقب تحقيق القوات الحكومية المشتركة تقدماً ميدانياً في مديرية الدريهمي واستعادتها أجزاء واسعة من مركز المديرية، واقترابها من المدينة.

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يتقدم غرب محافظة الجوف الحدودية مع السعودية بعد معارك مع "أنصار الله"

وكان مسلحو أنصار الله أطلقوا في وقت سابق اليوم، صاروخاً باليستياً قصير المدى على تجمعات للتحالف والقوات المشتركة في الحديدة.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش اليمني، عبر موقعه "26 سبتمبر"، بوقت سابق من اليوم، "إحراز تقدم خلال في الدريهمي خلال معارك مع مسلحي الحوثيين".

وقال موقع الجيش "حررت القوات أجزاءً واسعة من مركز مديرية الدريهمي بداية من المنتزه السياحي ومرورا بالمزارع المجاورة لمركز المديرية، وثكنات عسكرية كانت مليشيات الحوثي الإيرانية تتمترس فيها، وصولا إلى أطراف مدينة الدريهمي التي تشهد في هذه الأثناء عملية تمشيط اجزاء منها"، مؤكداً أن "القوات تواصل التقدم للسيطرة الكاملة على مركز مديرية الدريهمي وتخوض معاركاً شرسة في أطراف المدينة".

يذكر أن القوات الحكومية المشتركة أعلنت مؤخرا، عملية عسكرية واسعة بإسناد من التحالف العربي لاستكمال السيطرة على مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، ضمن عملية النصر الذهبي التي أعلنتها في 13 يونيو الماضي لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة جماعة أنصار الله التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.