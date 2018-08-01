ضابط يمني: استمرار الهدنة يتوقف على عدة أسباب

قال اللواء يحيى المهدي، الخبير العسكري اليمني، من صنعاء، إن ما دفع الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" لإعلان وقف الأعمال الحربية البحرية من جانب واحد، هو قطع الذرائع على دول التحالف وتأكيد بأننا نبحث عن السلام وأن الحرب فرضت علينا ولم نسع لها.

وأضاف المهدي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن المبادرة تتيح الفرصة لدول العدوان كي تراجع حساباتها كونها تورطت في الحرب منذ أربع سنوات ولم تخرج بنتيجة ولو استمرت عشرات السنوات لن تجني سوى الفشل، وقد سبق أن حضر المبعوث الأممي إلى صنعاء وتقدم بمبادرة لوقف الحرب وقبلت بها صنعاء ورفضتها دول العدوان، وهذا يؤكد استعدادنا للسلام في حال ما قبلت دول التحالف ذلك وأوقفت أعمالها العدائية ضدنا.

وتابع الخبير العسكري "ستستمر المبادرة في حال ما قبلت دول التحالف بشروطها، وأهمها وقف العمليات العسكرية الحرية، أما إذا ما خرق التحالف تلك الهدنة فسوف تنتهي الهدنة. ويجب أن يعلم الجميع أن مبادرتنا ليست ناتجة عن ضعف وإنما تنم عن حسن نية".

وأشار المهدي، إلى أن المتحدث باسم حكومة الرئيس هادي، صرح بأنه لا يمكن القبول بتلك المبادرة وأن على الجيش تحرير محافظة الحديدة، زاعما أن الأمر "عكس الواقع فتلك الحكومة لا تملك قرارها لا قبل الحرب ولا بعدها، والحرب من يمتلك قرارها هو الجيش واللجان الشعبية، فهم بدأوا الحرب ونحن من نحدد متى ستنتهي، وأمام التحالف فرصة لاستغلال تلك المبادرة من أجل الوصول للحل السياسي، فنحن لا نريد الحرب من الأساس وهي قد فرضت علينا وإن أرادوا استمرارها فنحن لها".

وأتم المهدي "نحن متمسكون بتلك المبادرة حتى يتم خرقها من جانب دول العدوان، وعندها سيكون لدينا الرد المناسب بطبيعة الحال".