الجمارك الجزائرية تحبط محاولة تهريب أكثر من مليوني يورو إلى تونس

اعتقلت السلطات الجزائرية شابا كان يحاول تهريب 2.2 مليون يورو على متن سيارة سياحية عند معبر بري حدودي يربط الجزائر بتونس .

الجزائر — سبوتنيك. وعثرت مصالح الجمارك الجزائرية على هذا المبلغ مخبأ تحت سيارة يقودها شاب لم يتجاوز العشرين من عمره في معبر بري يربط بين الجزائر وتونس.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA سفير الجزائر في تونس يشيد بالتعاون العسكري بين البلدين

وقال بيان صادر عن مصالح الجمارك الجزائرية، اليوم الأربعاء، "تم حجز المبلغ واعتقال الشاب المهرب وتحويله إلى الأجهزة الأمنية التي ستجري تحقيقات للتوصل إلى مصدر هذه الأموال".

وتنشط في المدن الجزائرية الحدودية القريبة من تونس شبكات تعمل في مجال تهريب الأموال إلى الخارج، يوجه بعضها إلى فرنسا ودبي وتونس، حيث يتم استثمارها في شراء العقارات وبعض المجالات الأخرى.

وقبل شهرين أحبطت السلطات الجزائرية عملية محاولة تهريب 10 آلاف يورو في معبر بري ثاني بين الجزائر وتونس، كما أحبطت في بداية شهر حزيران/ يونيو الماضي محاولة تهريب 120 ألف يورو في مطار الجزائر الدولي في حقائب مسافر كان متوجها إلى باريس.

وعدا مبالغ بسيطة يسمح للسائحين أو المرضى المتوجهين للعلاج بالخارج بحيازتها، يمنع القانون الجزائري المتعلق بجرائم الصرف المعدل عام 2003، نقل العملات الأجنبية إلى الخارج.

ويحدد عقوبة سجن بين سنتين إلى سبع سنوات، إضافة إلى عقوبات تكميلية تتعلق بحجز القيمة المالية ومنع المعاقب من المشاركة في عمليات تجارة خارجية أو عمليات بورصة.