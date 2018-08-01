تنسيق بين التحالف العربي والمجتمع الدولي بشأن الملاحة في باب المندب

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، بأن قيادة قوات التحالف أجرت خلال الأيام الماضية تقييما لجميع "الأعمال العدائية الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد استهدفت إحدى ناقلات النفط السعودية، حسبما نشرت وكالة "واس".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تقصف مواقع للجيش اليمني وقوات التحالف جنوب الحديدة

وأكد العقيد المالكي أن "استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في هذا النهج الإرهابي سيتسبب في كارثة بيئية واقتصادية تضر بمصالح دول المنطقة والعالم".

وأشار المالكي إلى أن قيادة قوات التحالف وبالتنسيق مع المجتمع الدولي اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد المالكي على أن "تحالف دعم الشرعية في اليمن مستمر في جهوده بالتنسيق مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن الإقليمي والدولي والإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي".