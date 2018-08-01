هذا ما قاله قادة الجيش السوري في الذكرى الـ73 لتأسيس جيش بلادهم

قام وزير الدفاع السوري، العماد علي أيوب، بجولة إلى بعض الوحدات العاملة في المنطقة الجنوبية التقى خلالها بعض القادة الميدانيين والمقاتلين.

© AFP 2018 / Joseph Eid رسالة الرئيس الأسد لجنوده في ذكرى تأسيس الجيش

ونقل الوزير السوري إلى الوحدات تهاني الرئيس السوري بشار الأسد ومحبته لهم وتقديره العالي للانتصارات التي يتم تحقيقها على امتداد مساحة الوطن. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء "سانا"

وجاءت الزيارة بتوجيه من الفريق بشار الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وبمناسبة الذكرى 73 لتأسيس الجيش العربي السوري، استمع خلالها من القادة الميدانيين إلى التدابير والإجراءات التي يتخذونها لحماية المدنيين مثنيا على الجهود التي يبذلها المقاتلون وعلى الروح المعنوية العالية والإيمان الراسخ بالنصر والشعور العالي بالمسؤولية التي يتمتعون بها.

ولفت الوزير أيوب إلى أن الإنجازات الكبيرة في جنوب سوريا "أثبتت قدرة جيشنا الباسل على مواجهة الإرهاب والقضاء عليه وهي رافعة الانتصار النهائي والكامل على الإرهاب في كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية".

مشددا على الجهوزية القتالية العالية للمقاتلين من أجل تنفيذ واجباتهم الوطنية المقدسة حيث أكد المقاتلون أنهم سيبقون سياج الوطن المنيع في وجه المعتدين يدافعون عنه بأغلى ما لديهم ليبقى عزيزا كريما.

كما قام العماد أيوب بزيارة جرحى الجيش والقوات المسلحة في أحد المشافي العسكرية واطلع على أوضاعهم الصحية وعلى الرعاية الطبية التي تقدم لهم متمنيا لهم الشفاء العاجل ومثمنا شجاعتهم وبطولاتهم وروحهم المعنوية العالية.

وأحيت القوات المسلحة السورية، اليوم الأربعاء، ذكرى عيد الجيش بإقامة العروض العسكرية والرياضية وزيارة ضريح الشهداء، حيث أكد قادة التشكيلات والوحدات في كلماتهم أن ذكرى تأسيس الجيش كانت وما زالت عنوانا للنصر ورمزا لهذا الجيش الذي سطر منذ تأسيسه أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء دفاعاً عن المصالح الوطنية والقومية.

وأكد القادة أن المقاتل السوري كان عبر التاريخ الأنموذج الذي يحتذى في الشجاعة والإقدام مشددين على أن "دماء شهدائنا ستبقى منارة متقدة على طريق الكفاح ضد قوى الشر والعدوان بمختلف مسمياتها وأشكالها."