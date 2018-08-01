الحوثي يدشن حملة جديدة ضد "التحالف العربي"... تستمر 3 أيام

قال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، عبر موقع "تويتر": "حملة أوقفوا قصف اليمنيين، ستنطلق مساء الأربعاء، 1-8-2018 الساعة (8) مساء".

وأضاف أن الحملة ستستغرق مدة ثلاثة أيام، قائلا: "(الحملة) مفتوحة ولمدة 3 أيام".

حملة #أوقفوا_قصف_اليمنيين#Stop_Bombing_Yemenis



ستنطلق مساء الأربعاء، 1-8-2018م الساعة (8) مساءً في حملة مفتوحة ولمدة 3 أيام



رابط بنك تغريدات جاهزة:https://t.co/MxXrVhxql6 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 1, 2018

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.