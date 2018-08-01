الكشف عن ملامح خطة تستهدف رفع السودان من قائمة الإرهاب

ووفقا لبيان سفارة السودان في القاهرة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد الدكتور السلمي أن البرلمان العربي يولي اهتماما خاصا لقضية رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب ويعتبرها قضية محورية له.
وشدد السلمي على أن السودان "ظلم كثيرا" بوضع اسمه على هذه القائمة الأمريكية التي وصفها بالـ"تعيسة"، مشيرا إلى أن السودان يقوم بدور كبير في تحقيق السلام وإقرار اتفاق المصالحة في جنوب السودان وهذا يتنافى مع اتهامه بالإرهاب.
ومن جانبه، قال وزير الدولة السوداني طارق توفيق إن رئيس البرلمان العربي يحمل عن السودان قضية أضرت بالشعب السوداني ضرراً كبيرا، مشيدا بدور البرلمان العربي وجامعة الدول العربية وخطة عمل البرلمان العربي لرفع اسم السودان من هذه القائمة.
وأضاف توفيق أن هناك جهوداً إفريقية وعربية متكاملة في الوقت الراهن لرفع اسم السودان من هذه القائمة، مؤكدا على أن تحرك البرلمان العربي يعبر عن الأخوة الصادقة وروح الجامعة في كافة القضايا العربية.
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