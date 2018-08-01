مقتل 9 صيادين بغارات للتحالف العربي جنوب الحديدة

ذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أن طيران التحالف قصف زورق صيادين في المياه الإقليمية قبالة جزيرة زُقْرَ التابعة إدارياً لمديرية الخوخة جنوب الحديدة.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD الحكومة اليمنية تؤيد إجراءات التحالف لحماية الملاحة في باب المندب

وأشار المصدر إلى أن "القصف أسفر عن مقتل تسعة صيادين".

وأضاف المصدر "واستهدفت ثلاث غارات أخرى لطيران التحالف، جزيرة تكفاش التابعة لمديرية اللحية شمال الحديدة، وألحقت أضراراً مادية".

لافتاً إلى "شن طيران العدوان سلسلة غارات على مديرية الدريهمي بعضها على محيط خزان مياه ومسجد وشبكة اتصالات في المدينة".

ونوه المصدر إلى "قصف بوارج التحالف مبنى قيد الإنشاء مقابل قلعة الكورنيش التاريخية في مدينة الحديدة، بعد ساعات من غارة استهدفت ذات المبنى".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.