قصف مدفعي وجوي على مواقع لـ"أنصار الله" شرق صنعاء

شنت قوات الجيش اليمني المدعوم بالتحالف، مساء أمس الأربعاء 1 أغسطس/آب، قصفا على مواقع لمسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر": "إن المدفعية استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا الانقلابية في أطراف سد محلي وفي جبل المش الذي تخزن فيه المليشيا الأسلحة والذخيرة التابعة لها".

© REUTERS / Khaled Abdullah طيران التحالف يقصف مطار صنعاء والقاعدة الجوية بست غارات

وأضاف:

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا الانقلابية في أسفل جبل كحل وقرية عيال محمد غرب جبل كحل.

مؤكداً:"أن الغارات دمرت عيار معدل 23 في أسفل جبل كحل، كما دمرت غارة أخرى عربة عسكرية محملة بعدد من عناصر المليشيا".

يذكر أن القوات الحكومية استعادت، الثلاثاء الماضي، جبل البياض الاستراتيجي الواقع بين المدفون وبران في مديرية نهم، عقب هجوم سانده طيران التحالف، أوقع 13 قتيلا وجريحا وأعطبت خلاله 3 آليات لمسلحي أنصار الله.