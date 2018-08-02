رغم الأزمة الخليجية... قطر ضخت هذه الأرقام في الاقتصاد البريطاني

قال وزير المالية القطري، شريف العمادي، إن دولته ملتزمة بالاستثمار في بريطانيا، وأنه يتوقع ضخ مزيد من الاستثمارات فيها خلال الأشهر المقبلة.

وأعلن عن ضخ قطر 3 مليارات جنيه استرليني في قطاعات العقارات والبنية التحتية البريطانية، حسب صحيفة الوطن القطرية.

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واستثمرت قطر خلال الـ6 الأشهر الماضية ، ما يقارب من 3 مليارات جنيه استرليني تتوزع على قطاعات البنية التحتية، والعقارات.

وأكد وزير المالية: "لقد التزمنا باستثمار 5 مليارات جنيه استرليني في غضون ثلاث سنوات ونحن بالفعل نقوم بذلك حاليا.. ونتوقع ضخ المزيد من الاستثمارات في بريطانيا خلال الأشهر المقبلة".

وأشار العمادي إلى أن "قطر فوق الحصار، وبالنظر إلى الوضع المالي للدولة، يمكن التأكيد على تجاوز تداعياته".

وأعرب العمادي عن أمله في أن يحقق الاقتصاد القطري فائضا ماليا مع تسجيل نمو اقتصادي يبلغ 3 %.

ويقدر حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا بـ44 مليار دولار.