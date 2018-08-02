وزير خارجية قطر يبرق إلى نظيره الروسي

بعث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف، بمناسبة مرور 30 عاما على العلاقات القطرية الروسية.

ونوه الوزير القطري بتطور علاقات البلدين في جميع المجالات بفضل توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، بحسب موقع وزارة الخارجية القطرية.

© Sputnik . Sergey Guneev روسيا تقدم عرضا إلى قطر

وأعرب الشيخ محمد عن ثقته في أن العلاقات القطرية الروسية ستشهد مزيدا من التطور خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويخدم استقرار المنطقة والعالم.

وفي نفس السياق، نشرت أمس وزارة الخارجية الروسية بيانا حول العلاقات القطرية الروسية، حيث تبادل وزيرا خارجية البلدين برقيتي تهنئة بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "عبر وزيرا الخارجية عن ارتياحهما من التطور التدريجي للحوار السياسي بين روسيا وقطر وزيادة التعاون التجاري الاقتصادي والاتصالات الإنسانية. كما تم تأكيد سعي موسكو والدوحة لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب الذي يتفق مع المصالح الروسية والقطرية الطويلة الأجل".