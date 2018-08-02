الجيش الإسرائيلي: طائرة عسكرية استهدفت مجموعة مسلحة في الجولان أمس

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة عسكرية إسرائيلية استهدفت مجموعة مسلحة في الجولان، أمس الأربعاء.

وقال راديو إسرائيل، إن سلاح الجو قتل 7 عناصر إرهابية في ضربة خلال الليل في الجولان، حسب "رويترز".

© Sputnik . Aata Farhat بالفيديو... لحظة وصول القادة العسكريين السوريين إلى معبر الجولان في منطقة فض الاشتباك

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة جوية خلال الليل استهدفت عناصر إرهابية.

ولم يذكر بيان الجيش ما إن كان "قد سقط قتلى أو جرحى".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تيليغرام"، "قامت طائرة عسكرية الليلة الماضية باستهداف مجموعة من المخربين المسلحين في جنوب الشق السوري من هضبة الجولان"، حسب "سبوتنيك".

وأضاف أدرعي أنه "بعد تمشيط المنطقة صباح اليوم تم العثور على أحزمة ناسفة ورشاش من نوع كلاشنكوف".

كان أدرعي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، الخميس، عن إتمامه مناورات عسكرية واسعة تحاكي سيناريوهات وحرب متنوعة في الجبهة الشمالية للحدود الإسرائيلية.

وتشهد الحدود الشمالية الإسرائيلية مع سوريا عند هضبة الجولان توترا كبيرا منذ اندلاع المعارك بين قوات الجيش السوري والميليشيات المسلحة الشهر الماضي، حيث اخترقت عدة مرات طائرات مُسيرة بدون طيار الأراضي الإسرائيلية تم استهدافها بالمضادات الجوية الإسرائيلية بصواريخ "باتريوت" و "مقلاع داوود" كما سقطت قذائف هاون دون وقوع إصابات أو أضرار، نتج عن ذلك استهداف الجيش الإسرائيلي لقواعد تابعة للجيش السوري في منطقة القنيطرة.