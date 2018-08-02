الصفدي: الحكومة السورية لم تطلب منا فتح الحدود وتحدثنا مع روسيا بهذا الشأن

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس 2 أغسطس/ آب، إن دمشق لم تطلب من عمان فتح الحدود المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن بلاده تواصلت مع روسيا في هذا الشأن.

عمان — سبوتنيك. وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك بعمان مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان: "حتى الآن لم يطلب منا النظام السوري فتح الحدود، وتم الحديث مع روسيا بهذا الخصوص".

© Sputnik . Bassem haddad سوريا: الطريق إلى معبر الأردن جاهز

يذكر أن وزير النقل السوري علي حمود، قال إن الطريق إلى المعبر الحدودي مع الأردن ، المغلق بسبب الحرب منذ عام 2011، جاهز للاستخدام، وأن دمشق تدرس إمكانية فتحه بعد أن أعاد الجيش السوري سيطرته على المنطقة الحدودية، بحسب ما نقلت "رويترز".

وكانت بضائع بمليارات الدولارات تمر سنويا من معبر نصيب الحدودي قبل اندلاع القتال في عام 2011، وأثر إغلاقه على اقتصاد سوريا والدول المجاورة.

وقال الوزير إن الحكومة السورية لم تتلق بعد طلبا من الأردن بفتح المعبر. وأضاف: "الطريق أصبح جاهزا للتشغيل، بهذا الاتجاه ندرس إعادة فتح المعبر وتشغيله".