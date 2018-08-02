أبو ردينة يتولى منصبين مهمين في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، اليوم الخميس، أن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الإعلام .