دمشق تسيطر على محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة

أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، اليوم الخميس، أن دمشق، بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية، سيطرت على أراضي محافظات السويداء، ودرعا والقنيطرة.