اليمن... هجوم مكثف لـ"أنصار الله" على قوات هادي

استعاد مسلحو جماعة "أنصار الله" السيطرة على مواقع في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة —سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن "أنصار الله" نفذت اليوم بإسناد مدفعي مكثف هجوما على مواقع لقوات تابعة للرئيس هادي في مديرية برط العنان غرب الجوف.

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وأكد أن "أنصار الله" سيطروا خلال الهجوم على منطقة الربعة الاستراتيجية، وذلك إثر معارك أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين.

وأشار االمصدر إلى تدمير طقمين لقوات الرئيس هادي بكمينين بعبوتين ناسفتين خلال المواجهات التي استمرت 3 ساعات.

في سياق متصل، نفذ طيران التحالف 4 غارات على مناطق متفرقة في مديرية الغيل بالجوف.

وكانت قوات الرئيس هادي سيطرت، في 28 يوليو/تموز الماضي، على منطقة الربعة وميسرة جبالها المطلة عليها بهجوم واسع سانده طيران التحالف.