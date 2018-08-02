الجيش الأردني يقصف "داعش" على الحدود السورية

قال مصدر مسؤول في الجيش الأردني إنه تم قصف عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، على الحدود الأردنية مع سوريا.

وتابع المصدر أنه نتيجة الأحداث الدائرة في منطقة حوض اليرموك، والقرى المحاذية للحدود الشمالية والاشتباكات الدائرة بين القوات السورية وعصابة "داعش" الإرهابية، تم مطاردة هذه العناصر"، حسب "آر تى".

© East News / AP/FOTOLINK ليبرمان: الوضع في سوريا يعود إلى فترة ما قبل الحرب الأهلية

وأشار المصدر إلى عناصر "داعش" حاولت الاقتراب من الحدود الأردنية "تم تطبيق قواعد الاشتباك فورا معهم وباستخدام كافة أنواع الأسلحة من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية".

وكانت هيئة الأركان الروسية قد أكدت أن السيطرة فرضت بشكل كامل على الحدود السورية الأردنية.