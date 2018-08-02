المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة: من المهم أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية

أشارت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أن العدد الحالي للاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية 976065 لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية في لبنان.

وقالت لـ"سبوتنيك" إن "أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان صعبة جداً، ومن سنة لسنة تتضاعف نسب الفقر عند اللاجئين السوريين خاصة في لبنان، أكثر من 76% منهم يعيشون دون خط الفقر أي يعيشون بأقل من 3.4 دولار في اليوم، وبنفس الوقت هناك 52% منهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع، يعيشون بأقل من 2.9 دولار في اليوم، وبنفس الوقت هناك نسبة كبيرة من اللاجئين الذين يضطرون إلى الدين ليستطيعوا تلبية أبرز احتياجاتهم من الإيجارات والمواد الغذائية والطبابة والخدمات الصحية".

وأضافت: "الأغلبية

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH الدفاع الروسية: مصر راغبة بالانضمام إلى عملية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

يريدون العودة إلى سوريا استناداً إلى دراسة مسح قامت بها المفوضية تبين من خلالها، أن الأغلبية قالوا إنهم مع العودة إلى سوريا، ونعلم أن هناك إرادة للعودة 90% من اللاجئين السوريين مع العودة، نحن نرى أن قسما من اللاجئين بدأوا بالعودة إلى سوريا بطريقة فردية وليس من ضمن المجموعات التي تعود، وهناك قسم من اللاجئين الذين يعودون ضمن مجموعات أو دفعات عودة يتم تنسيق عودتهم من قبل الأمن العام اللبناني".

ولفتت أبو خالد إلى أن المفوضية لم تبدأ بتنظيم عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا، ولكن بنفس الوقت لا تقف بوجه أي لاجئ قرر بناء على قراره الفردي أن يعود إلى سوريا.

وقالت: "من المهم جداً بالنسبة للمفوضية أن تكون القرارات مبنية على معلومات كافية عن أوضاع المناطق التي سيعودون إليها اللاجئين، وأن تكون العودة طوعية، وعندما تكون العودة طوعية فنحن ليس لدينا مشكلة، نحن لسنا ضد العودة بالعكس اللاجئين الذين يقررون العودة نقدم لهم المساعدة بالتحضيرات للوثائق والمستندات، تسجيل ولادات، تسجيل زواج أو وفاة، الشهادات المدرسية، نحن نساعدهم بالحصول على هذه الوثائق قبل أن يعودوا إلى سوريا".

وأكدت أن "دور المفوضية يظل نفسه طالما ليست هي من تنظم العودة، ويكون دورنا أكثر بمساعدة اللاجئين للتحضير للعودة".

وعن دور المفوضية في المبادرة الروسية قالت: "نحن بإنتظار تفاصيل عن المبادرة الروسية وليس لدينا تعليق على الموضوع لتتضح الصورة".