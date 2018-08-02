سيارة مفخخة تستهدف مبنى المحكمة العسكرية لـ"جبهة النصرة" في إدلب

قال مصدر محلي إن سيارة مفخخة انفجرت بالحي الشرقي من مدينة إدلب السورية، حيث استهدفت المفخخة مبنى البنك المركزي سابقا الذي يتخذه مسلحو "هيئة تحرير الشام" التابعة لتنظيم "القاعدة" (المحظورة في روسيا) مقرا لمحكتها العسكرية.