وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان الأوضاع في سوريا وبحر قزوين والصفقة النووية

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن "ظريف ولافروف التقيا في سنغافورة واجريا محادثات كان أهمها العلاقات الثنائية وخاصة التعاون الاقتصادي والقضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني وبحر قزوين والتطورات في سوريا".
يشار أيضا إلى أن الوضع القانوني لبحر قزوين سيبحث خلال قمة قزوين الخامسة، والتي من المقرر عقدها في 12 آب/أغسطس في أكتاو.
ومن بين الموضوعات الأكثر أهمية أيضاً مسألة الحفاظ على الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وعودة العقوبات المفروضة على إيران من قبل واشنطن، أما باقي الأعضاء المتبقين في الصفقة (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) فقد عارضوا مثل هذا التحرك من جانب الولايات المتحدة.
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