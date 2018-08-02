وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان الأوضاع في سوريا وبحر قزوين والصفقة النووية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، ناقشا في سنغافورة التعاون الاقتصادي بين موسكو وطهران وسوريا وبحر قزوين والاتفاق النووي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن "ظريف ولافروف التقيا في سنغافورة واجريا محادثات كان أهمها العلاقات الثنائية وخاصة التعاون الاقتصادي والقضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني وبحر قزوين والتطورات في سوريا".

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وتعد روسيا وإيران من البلدان الضامنة لعملية أستانا في سوريا، حيث برزت في الآونة الأخيرة، مسألة التواجد الإيراني في الأراضي السورية.

يشار أيضا إلى أن الوضع القانوني لبحر قزوين سيبحث خلال قمة قزوين الخامسة، والتي من المقرر عقدها في 12 آب/أغسطس في أكتاو.

ومن بين الموضوعات الأكثر أهمية أيضاً مسألة الحفاظ على الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وعودة العقوبات المفروضة على إيران من قبل واشنطن، أما باقي الأعضاء المتبقين في الصفقة (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) فقد عارضوا مثل هذا التحرك من جانب الولايات المتحدة.