الجيش السوري ينتشر في منطقة فك الاشتباك مع إسرائيل (فيديو)

وواكب مراسل "سبوتنيك" هذا الانتشار، ودخل جنود الجيش قرى جباثا الخشب وأوفانيا والحرية وطرنجة، إضافة إلى عدة نقاط عسكرية في محيط تل الحمرية وجباثا، وكلها تقع في المنطقة العازلة على شريط فك الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة أن وحدات الجيش رفعت العلم الوطني السوري في جميع القرى المتبقية.وباتت القرى والبلدات المحاذية للشريط الجغرافي مع الجولان تحت سيطرة الجيش السوري عدا بلدتي بريقة وبئر عجم اللتين لا يزال العمل فيهما مستمرا على ترحيل ما تبقى من مسلحي "جبهة النصرة" إلى مناطق آخرى، تمهيداً لعودة سكانها الأصليين الذين كانوا يسكنون المنطقة، وهم سوريون من القومية الشركسية.
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