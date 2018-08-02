شاهد رد فعل لاعبي كرة سعوديين لحظة مرور الصواريخ فوقهم

ويظهر المقطع الذي تم تصويره في منطقة جازان، جنوبي السعودية، في المنطقة الحدودية مع اليمن، مجموعة من الشباب يلعبون مباراة كرة قدم بحضور الجمهور وقيام أحد الحضور بالتعليق على مجريات اللعب.
وما كان من الحضور سوى أن يشاهدوا فقط، ولم يعيروا الصواريخ أي اهتمام، بل ظهر أحدهم وهو يضع رجل على رجل ويداه خلف رأسه.
الجدير بالذكر أن المقطع حظي بإعجاب كبير وتعليقات كثيرة، وعلق سعدالله الزهراني: "ما أعظم الطمأنينة وما أجمل الثقة، يلعبون ويمرحون مطمئنين واثقين والصواريخ من فوق رؤوسهم تدافع عنهم وعن أبناء هذا البلد تحيا بلادي".
من جانبه قال أحمد الغامدي: "واثقين ومتأكدين أنهم في أمن وأمان ولله الحمد"، أما عبدالرحمن الصيرفي فكتب "واثقون بأن للبيت رب يحميه".
يأهل جازان الأبطال:— موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) August 2, 2018
على الأقل وقفوا المباراة وتفرجوا على الصواريخ ،، #رساله_للاعداء pic.twitter.com/xL1uNs8uEj
وأحدهم علق على وضعية أحد الحضور من جمهور المباراة لوضع رجله اليسرى على اليمنى ويداه خلف رأسه، قائلا: "الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان آخر واحد على اليسار مروّق على الآخر حاط رجل على رجل ولا همة شيء".
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