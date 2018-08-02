شاهد رد فعل لاعبي كرة سعوديين لحظة مرور الصواريخ فوقهم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من لاعبي كرة القدم السعوديين وهم يلعبون مباراة، في الوقت الذي تنطلق فيه الصواريخ فوق رؤوسهم.

ويظهر المقطع الذي تم تصويره في منطقة جازان، جنوبي السعودية، في المنطقة الحدودية مع اليمن، مجموعة من الشباب يلعبون مباراة كرة قدم بحضور الجمهور وقيام أحد الحضور بالتعليق على مجريات اللعب.

© REUTERS / Faisal Al Nasser فيديو مبهر... سعوديون يدعمون قيادة المرأة للسيارات

وخلال المباراة التي أقيمت بجوار قاعدة عسكرية، أطلقت القوات السعودية صواريخ أرض جو باتجاه اليمن، وعبرت فوق رؤوسهم دون أن يتوقف اللعب.

وما كان من الحضور سوى أن يشاهدوا فقط، ولم يعيروا الصواريخ أي اهتمام، بل ظهر أحدهم وهو يضع رجل على رجل ويداه خلف رأسه.

الجدير بالذكر أن المقطع حظي بإعجاب كبير وتعليقات كثيرة، وعلق سعدالله الزهراني: "ما أعظم الطمأنينة وما أجمل الثقة، يلعبون ويمرحون مطمئنين واثقين والصواريخ من فوق رؤوسهم تدافع عنهم وعن أبناء هذا البلد تحيا بلادي".

من جانبه قال أحمد الغامدي: "واثقين ومتأكدين أنهم في أمن وأمان ولله الحمد"، أما عبدالرحمن الصيرفي فكتب "واثقون بأن للبيت رب يحميه".

يأهل جازان الأبطال:

على الأقل وقفوا المباراة وتفرجوا على الصواريخ ،، #رساله_للاعداء pic.twitter.com/xL1uNs8uEj — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) August 2, 2018

​وأحدهم علق على وضعية أحد الحضور من جمهور المباراة لوضع رجله اليسرى على اليمنى ويداه خلف رأسه، قائلا: "الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان آخر واحد على اليسار مروّق على الآخر حاط رجل على رجل ولا همة شيء".