أحد أهم حقول إنتاج الغاز وسط ليبيا يخرج عن الخدمة

وأوضح خليفة أن "هذا الحقل من أهم الحقول الذي يغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة شرقي ليبيا"، موضحاً أن "خروج هذا الحقل عن العمل سيتسبب في عجز في التوليد في حدود 300 م وات وإذا استمر خروج الحقل سيزداد العجز إلى 500 م وات على المنطقة الشرقية، وان ساعات طرح الأحمال للكهرباء المتوقعة ستكون من 5 إلى 7 على امتداد المنطقة".
وتابع "إلى الآن لم تعرف أسباب خروج الحقل عن الخدمة".
ويعد هذا الحقل من أهم الحقول والذي يغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة.
وتقدر الطاقة الإنتاجية لحقل "التحدي"، الذي يقع في حوض"سرت" بالقرب من حقل "زلطن" النفطي بنحو 270 مليون قدم مكعب من الغاز و36 ألف برميل يومياً من المكثفات، وهو مجهز لمعالجة الغاز بقدرة 350 مليون قدم مكعب يومياً.
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