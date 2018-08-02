أحد أهم حقول إنتاج الغاز وسط ليبيا يخرج عن الخدمة

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة في مدينة البيضاء شرقي البلاد، خروج حقل التحدي للغاز، وسط البلاد، التابع لشركة سرت لإنتاج وتكرير النفط والغاز عن الخدمة، وهو من أهم الحقول ويغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN العراق يوقع عقد استثمار الغاز المصاحب مع "جنرال إلكتريك"

وأكد ربيع خليفة في تصريح خاص لوكالة " سبوتنيك "، أن "عجزا في الطاقة الكهربائية نتج عن خروج حقل التحدي للغاز التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عن الخدمة بكمية إنتاجية 80 مليون قدم مكعب"، مشيراً إلى أن "هذا العجز تسبب في خسائر تقدر في حدود 300 م وات على امتداد المنطقة الشرقية".

وأوضح خليفة أن "هذا الحقل من أهم الحقول الذي يغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة شرقي ليبيا"، موضحاً أن "خروج هذا الحقل عن العمل سيتسبب في عجز في التوليد في حدود 300 م وات وإذا استمر خروج الحقل سيزداد العجز إلى 500 م وات على المنطقة الشرقية، وان ساعات طرح الأحمال للكهرباء المتوقعة ستكون من 5 إلى 7 على امتداد المنطقة".

وتابع "إلى الآن لم تعرف أسباب خروج الحقل عن الخدمة".

ويعد هذا الحقل من أهم الحقول والذي يغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة.

وتقدر الطاقة الإنتاجية لحقل "التحدي"، الذي يقع في حوض"سرت" بالقرب من حقل "زلطن" النفطي بنحو 270 مليون قدم مكعب من الغاز و36 ألف برميل يومياً من المكثفات، وهو مجهز لمعالجة الغاز بقدرة 350 مليون قدم مكعب يومياً.