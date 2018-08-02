"تصرف دبلوماسي يثير الجدل"... ماذا فعل سفير السعودية مع الرئيس اليمني

أثير جدل واسع النطاق، عندما وصل الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس الأربعاء، إلى محافظة المهرة في زيارة أولى منذ صعوده إلى الرئاسة في فبراير 2012.

وكان سبب الجدل هو استقبال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، للرئيس هادي، إذ أنها "أول مرة في تاريخ الدبلوماسية يقوم سفير باستقبال رئيس دولة خلال زيارة رئيس الدولة إلى منطقة في بلاده"، بحسب صحيفة "عدن الغد".

السفير السعودي وقيادات عسكرية سعودية هي التي استقبلت الرئيس هادي عند زيارته لمحافظة المهرة اليوم.

وكأن الرئيس اليمني زار محافظة سعودية وليس يمنية!! — أسعد الشرعي (@AAlshareey) August 1, 2018

قال الكاتب والصحفي اليمني، عباس الضالعي، على "تويتر"، إن "استقبال السفير السعودي (بريمر اليمن) للرئيس هادي في المهرة ليس خطأ بروتكوليا وإنما تكريس للوصاية على اليمن والسيطرة على القرار السيادي لليمن"، مضيفا: "المهرة ترفض تواجد القوات السعودية جملة وتفصيلا وأبناء المهرة لن يسمحوا الزج بالمحافظة في صراعات لخدمة أجندات إقليمية".

استقبال السفير السعودي (بريمر اليمن) للرئيس هادي في #المهرة ليس خطأ بروتكولي وانما تكريس للوصاية على اليمن والسيطرة على القرار السيادي لليمن.

المهرة ترفض تواجد القوات #السعودية جملة وتفصيلا وابناء المهرة لن يسمحوا الزج بالمحافظة في صراعات لخدمة اجندات اقليمية — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) August 1, 2018

وقال جمال عطاف، شيخ قبيلة بن عطاف، عبر حسابه: "لمن هو غاضب من استقبال السفير السعودي للرئيس هادي في المهرة الجنوبية نقول: لا زال اليمن تحت الفصل السابع وقائد التحالف العربي لتنفيذ القرار هي المملكة العربية السعودية، وبما أنكم غاضبون تذكروا أن الرئيس الجنوبي الذي توحد معكم لا زال في المنفى والسعودية أقرب لنا منكم".

لمن هو غاضب من استقبال السفير السعودي @mohdsalj للرئيس هادي في المهرة الجنوبية نقول:

لا زال اليمن تحت الفصل السابع وقائد التحالف العربي لتنفيذ القرار هي المملكة العربية #السعودية، وبما أنكم غاضبون تذكروا أن الرئيس الجنوبي الذي توحد معكم لا زال في المنفى والسعودية أقرب لنا منكم. pic.twitter.com/ZSeseGV1xE — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) August 1, 2018

وقال حساب يحمل اسم صالح أبو عزة: "ما المقصود بالشرعية اليمنية حينما يصوغ الإعلام السعودي الخبر كالآتي: السفير السعودي يستقبل الرئيس هادي في مدينة المهرة!! مَنْ يستقبل مَنْ؟ مَنْ صاحب الأرض؟ لمن السيادة يا سادة".

ما المقصود بالشرعية اليمنية حينما يُصيغ الإعلام السعودي الخبر كالآتي: السفير السعودي يستقبل الرئيس هادي في مدينة المهرة!! مَنْ يستقبل مَنْ؟ مَنْ صاحب الأرض؟ لمن السيادة يا سادة!!

🇸🇦🇾🇪 — صالح أبو عزة (@Saleh_Abu_Izah) August 2, 2018

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.