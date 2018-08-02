الوليد بن طلال يعود إلى المشهد بصفقة المليار ريال

عاد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة" القابضة ورئيس مجلس إدارة مجموعة "روتانا"، إلى المشهد مرة أخرى بصفقة قيمتها مليار ريال سعودي.

وأعلن الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عن إتمام صفقة بقيمة مليار ريال سعودي بين شركة "المملكة" القابضة ومجموعة "روتانا" من جهة وشركة "ديزر" الفرنسية من جهة أخرى.

وقال إن الصفقة تتضمن شراء أسهم مصدرة حديثا في شركة ديزر، عن طريق شركة المملكة القابضة ومجموعة روتانا.

صفقة بمبلغ مليار ريال بين @Kingdom_KHC و @RotanaMusic وشركة @Deezer الفرنسية.



الإستثمار وتوقيع العقد الحصري مع @Deezer سيمثل نقلة نوعية لمجموعة روتانا وفرصة استثمارية مميزة لشركة المملكة القابضة.



One Billion Riyals deal between @kingdom_khc & @RotanaMusic & @Deezer company pic.twitter.com/TeZMmD1HxF — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) ٢ أغسطس ٢٠١٨

​وأشار إلى توقيع اتفاقية حصرية طويلة الأجل بين مجموعة روتانا وديزر؛ لتوزيع المحتوى السمعي للمجموعة رقميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

© REUTERS / Fahad Shadeed إعلان جديد من الوليد بن طلال

وأوضح أن "الاستثمار وتوقيع العقد الحصري مع "Deezer" سيمثل نقلة نوعية لمجموعة روتانا، وفرصة استثمارية مميزة لشركة المملكة القابضة و".

​يذكر أن الوليد بن طلال عاد أخيرا للظهور من جديد في قائمة أغنيات العالم، والذي كان من بين المحتجزين بداخل فندق "ريتز كارلتون"، في العاصمة السعودية، الرياض، في اتهامات بقضايا فساد.

وكان الأمير الوليد بن طلال، هو العربي الوحيد، المندرج في قائمة شبكة "بلومبرغ" لأثرياء العالم لعام 2018، حتى الـ 100، بثروة تقدر بـ 17.9 مليار دولار، على الرغم من أن خسارته خلال هذا العام لـ 1.88 مليار دولار، بحسب الشبكة الأمريكية.

واحتل الوليد بن الطلال، المركز الـ 64 في القائمة، وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه مؤسس "المملكة القابضة"، وهي شركة مساهمة مقرها الرياض، ولها استثمارات في الفنادق والعقارات والأسهم، بما في ذلك "سيتي جروب" و"جي.إم.إي" و"نيوز كورب"، كما أنه يسيطر على 80% من شركة "روتانا" للإنتاج الفني، وهي واحدة من أكبر شركات الإعلام في الشرق الأوسط، كذلك لديه حصص في موقعي "تويتر" و"ليفت".