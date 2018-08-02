مقتل 12 شخصا وإصابة 40 في غارات لـ"التحالف العربي" على الحديدة

قتل 12 شخصا وأصيب 40 آخرين، اليوم الخميس 2 أغسطس/ آب، في غارات للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، على مدينة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "طيران التحالف شن غارة على هنجر سوق السمك في ميناء الاصطياد بمدينة الحديدة، واستهدف بغارة أخرى تجمعات أمام بوابة مستشفى الثورة، ما أسفر عن مقتل 12 وإصابة 40 آخرين".

© Sputnik . Hassan Hashem مقتل 9 صيادين بغارات للتحالف العربي جنوب الحديدة

وأضاف أن "مستشفى الثورة في مدينة الحديدة أطلق نداء استغاثة للتبرع بالدم لجرحى القصف، الذين نقل عدد منهم إلى مستشفى العلفي في ذات المدينة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد، منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد جماعة عناصر "أنصار الله" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأطلقت القوات الحكومية، بإسناد من التحالف منذ 13 يونيو/ حزيران، عملية "النصر الذهبي" بهدف استعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.