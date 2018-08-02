ضابط عراقي يكشف "خطأ صدام القاتل"

وأضاف المعتصم، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "دخول الكويت كان خطأ استراتيجيا قاتلا، ولا مبرر له في تلك الأوقات ولا في غيرها، نعم كانت هناك خلافات مع الكويت على الحدود عمرها 100 عام تقريبا منذ أن تم رفع العلم الكويتي وعليه شعار الدولة العثمانية في عام 1911، قبل الاتفاق العثماني البريطاني وإلى الآن".
ولفت المعتصم، إلى أن "القرار أيضا يتعارض مع فكر حزب البعث الذي كان يحكم العراق وقتها وكان يخدم المواطنين والدولة العراقية، لكن تلك الخطوة كانت خطأ استراتيجيا في سياسة الدولة العراقية ستؤثر عليها عقود طويلة، لذا فدخول الكويت كان له بالغ الأثر على العلاقات العربية – العربية، وحتى على علاقات العراقيين فيما بينهم، علاوة على تأثيراته المستقبلية التي بدأت بالحصار الذي فرض على العراق منذ عام 1990 واستمر حتى بداية الاحتلال في عام 2003".
ومضى بقوله إن دخول العراق إلى الكويت أعطى القوات الأمريكية الذرائع لتدخل إلى العراق والمنطقة، وبالتالي تم تدمير بلد كان يعول عليه بأن يكون قلعة لحماية أرضه وأمته العربية، ومن وجهة نظري سيبقى غزو الكويت نقطة سوداء في تاريخ العراق.
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