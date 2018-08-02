الحوثي: التحالف يتحدى مجلس الأمن بغاراته على الحديدة

وصف محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله"، استهداف طيران "التحالف العربي" لمحيط مستشفى في محافظة الحديدة غربي اليمن، بأنه "تحدٍ لمجلس الأمن الدولي".

القاهرة — سبوتنيك وقال رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة "أنصار الله"، في تغريدة له على "تويتر" إن "العدوان يتحدى انعقاد مجلس الأمن اليوم وجلسته المفتوحة حول اليمن المخصصة لاستماع أعضاء المجلس من المبعوث لنتائج جهوده وخططه المستقبلية لإيجاد حل سلمي اليمن، بتنفيذ غارات جوية أمام بوابة مستشفى الثورة في الحديدة وسقوط عشرات الضحايا".

العدوان يتحدى _ انعقاد مجلس الامن اليوم وجلسته المفتوحة حول اليمن المخصصةلاستماع اعضاء المجلس من المبعوث لنتائج جهوده وخططة المستقبلية لايجاد حل سلمي اليمن _ بتنفيذ غارات جوية امام بوابة مستشفى الثورة #الحديدة وسقوط عشرات الضحاياhttps://t.co/eLfApZCpOO#اوقفوا_قصف_اليمنيين — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 2, 2018

​وكان طيران التحالف قد شن، في وقت سابق من اليوم، غارتين على محيط بوابة مستشفى الثورة وسوق للسمك في مدينة الحديدة، أسفرتا عن مقتل 12 شخصا وإصابة 40 آخرين، حسب مصدر في السلطة المحلية.

وأطلقت مستشفى الثورة في مدينة الحديدة نداء استغاثة للتبرع بالدم لجرحى القصف، الذين نقل عدد منهم إلى مستشفى العلفي في ذات المدينة، وذلك بحسب ما أفاد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك".