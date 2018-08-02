مسؤول في "حماس": الحركة تبحث إتمام صفقة تبادل أسرى بوساطة مصرية

قال توفيق أبو نعيم، المسؤول البارز في حركة "حماس"، إن وفد الحركة يبحث إتمام صفقة تبادل أسرى بوساطة مصرية.

كتبت صحيفة "معاريف أوف لاين" العبرية، على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، الخميس، أن المسؤول البارز في حركة "حماس"، مدير عام قوى الأمن في قطاع غزة، صرح بأن وفد الحركة يناقش إتمام صفقة تبادل أسرى، بوساطة مصرية، على أن تكون بعد إتمام تأهيل قطاع غزة.

يذكر أن وفد حركة "حماس" زار القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية لبحث ملف المصالحة الفلسطينية، ومناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة، ولكنه عاد إلى القطاع، صباح اليوم.