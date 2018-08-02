اليمن: بماذا فوجئت الأجهزة الأمنية في سيارات قادمة من لبنان

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ‏إن الأجهزة الأجهزة الأمنية في مدينة مأرب، ضبطت شحنة مخدرات كانت مغلفة على شكل "كافيه".

وذكر الوزير على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، أن التحقيقات كشفت أن "الشحنة قادمة من لبنان وكانت في طريقها للمليشيات الحوثية الإيرانية في العاصمة صنعاء".

١-أجهزة الأمن في مدينة مأرب تضبط شحنة مخدرات كانت مغلفة على شكل "كافيه" ليتضح من خلال التحقيقات أن الشحنة قادمة من لبنان وكانت في طريقها للمليشيات الحوثية الايرانية في العاصمة صنعاء#المليشيا_الحوثية_اداة_ايران pic.twitter.com/hPeZ171EhG — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 2, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى، أنه‏ "‏‏لا يقتصر الدعم الذي تقدمه إيران للمليشيا الحوثية بالسلاح النوعي والصواريخ الباليستية فقط، فهي تزود الانقلابيين بالمواد المخدرة التي يستخدمها الحوثيون بدورهم في غسل أدمغة عناصرهم والسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة".

١-أجهزة الأمن في مدينة مأرب تضبط شحنة مخدرات كانت مغلفة على شكل "كافيه" ليتضح من خلال التحقيقات أن الشحنة قادمة من لبنان وكانت في طريقها للمليشيات الحوثية الايرانية في العاصمة صنعاء#المليشيا_الحوثية_اداة_ايران pic.twitter.com/hPeZ171EhG — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 2, 2018

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من قبضة جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

ويتهم التحالف الحوثيين بتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكدا اتخاذه كافة الإجراءات لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة، وتدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.