تسجيل
19:35 02 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    الجزائر

    3 أطراف يريدون العبث باستقرار الجزائر...

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد خبراء جزائريون أن تصريحات وزير الداخلية نور الدين بدوي، عن ضرب كل من يريد العبث باستقرار الجزائر بيد من حديد، موجهة إلى أطراف داخلية وخارجية.

    قال وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، اليوم الخميس، إن الدولة لن تتسامح مع من يريد العبث باستقرارها، وأمنها، وأنها ستضرب بيد من حديد، وأضاف خلال اجتماع  داخلي أن كل المكاسب التي تنعم الجزائر بها، ما كانت لتتحقق لولا التضحيات الجسام لأبناء الوطن وأفراد الجيش الوطني الشعبي.

    قتلى إرهابيين بعد عبورهم حقلا للألغام زرعه الجيش السوري
    © Sputnik . bassel shartouh
    الجيش يقتل إرهابيين من "القاعدة" شرقي الجزائر
    ومن جهته كشف أستاذ العلوم السياسية في جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف الجزائرية، عربي بومدين ، إن نصريحات وزير الداخلية موجهة إلى ثلاث جهات؛ داخلية تريد الاستثمار في المشاكل الداخلية للجزائر، وخارجية ممثلة في الدول التي تحاول ضرب استقرار الجزائر، إضافة إلى الجيوب الإرهابية المتبقية منذ الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر مطلع التسعينيات.

    وأوضح أستاذ العلوم السياسية لـ"سبوتنيك" أن أهمية تصريحات وزير الداخلية مستمدة من تزامنها  مع ثلاث قضايا جدلية تمر بها الجزائر، أولها دعوة بعض الأطياف السياسية داخل الجزائر، للجيش بالتدخل  في العملية السياسية، وإدارة مرحلة انتقالية تمهيدا لتغيير سياسي في فترة ما بعد الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، وهو ما قوبل بالرفض التام من طرف مؤسسة الجيش، بحسب بومدين.

    وأشار بومدين إلى الاحتجاجات الأخيرة في بعض مدن الجنوب الجزائري (بشار، الجلفة، ورقلة)، بوصفها القضية الثانية التي تأتي تصريحات بدوي متزامنة معها، موضحا أن مدن الجنوب تشهد  احتجاجات ذات مطالب اجتماعية ،عادة ما يتم توظيفها سياسيا، باستدعاء عنصر الهوية، أو يتم توظيفها خارجيا لصالح أطراف أجنبية ليست من مصلحتها أمن واستقرار الجزائر.

    أما القضية الأبرز، وفقا لبومدين ، فهي حادث مقتل سبعة جنود جزائريين في مدينة سكيكدة شمال شرق الجزائر، على خلفية الاشتباك مع جماعة إرهابية تضم في صفوفها بين 15 و 20 إرهابيا، قضى فيها الجيش الجزائري على أربعة منهم ، وقبض على أحدهم.

    وشهدت الجزائر، الثلاثاء الماضي، 31 يوليو/تموز، مقتل  7 جنود وجرح 15 آخرين في اشتباك عنيف مع مجموعة إرهابية، بمنطقة بيسي ببلدية عزابة، ولاية سكيكدة، في شرق الجزائر.

    وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن تصريحات وزير الداخلية الجزائري تؤكد على حرص الدولة على إعطاء ملف الأمن الأولوية القصوى، ضمن التوجهات العامة لأنه مرتبط بشكل أساس بمسألة التنمية، لافتا إلى حديث وزير الداخلية ، الذي يأتي في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية، يمثل استمرارية للخط العام للنظام في الجزائر في الخطاب الرسمي، من استدعاء الشرعية التاريخية (الثورة) والشرعية الأمنية المتمثلة في (مكافحة الإرهاب) في كل استحقاق انتخابي أو حدث سياسي ، اجتماعي، وحتى اقتصادي وأمني، مشددا على أن الملف الأمني  سيظل حاضرا بقوة خاضعا بشكل كبير للتجاذب السياسي.

    وعلى الجانب الأخر، اعتبر الصحفي الجزائري، عبد المؤمن العرابي أن  وزير الداخلية تعمد إرسال تحذيرات لأطراف داخلية وخارجية، بشكل غير مباشر، فتعمد استخدام مصطلحات فضفاضة، مثل " لن نتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها و أمنها و ستضرب بيد من حديد".

    وقال العرابي لـ"سبوتنيك" إن الدولة الجزائرية تشهد الآن صراعا كبيرا في دواليب السلطة، حول من يحكم الجزائر بعد انتهاء فترة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وفي الوقت نفسه هناك احتجاجات اجتماعية،  فضلا عن العملية الإرهابية الأخيرة ضد الجنود، ومن ثم فحديث الوزير موجه للأطراف الثلاثة.

    انظر أيضا:

    سفير الجزائر في تونس يشيد بالتعاون العسكري بين البلدين
    الجيش يقتل إرهابيين من "القاعدة" شرقي الجزائر
    العثور على فيل عمره 3 ملايين سنة في الجزائر
    الجزائر تكشف تفاصيل توقيف عدد من مواطنيها في روسيا
    عمال صينيون يحتجون في الجزائر(فيديو)
    حركة فتح تؤكد وفاة مسؤول طلابي وطبيب فلسطينيين في الجزائر بسبب الغاز
    اغتيال عالم وآخر دكتور فلسطيني من سكان غزة في الجزائر
    بالفيديو... طهي البيض تحت أشعة الشمس في الجزائر
    سفير روسيا يوضح لـ"سبوتنيك" مقتضيات التعاون مع الجزائر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الجزائر, وزارة الداخلية الجزائرية, الحكومة الجزائرية, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الاحتفال بيوم قوات الإنزال الجوي في منطقة إيفانوفو
    قوة السماء القاهرة... القوات المظلية الروسية
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك