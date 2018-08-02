اليمن... الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني تدين جريمتي الحديدة

أدانت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء جريمتي استهداف بوابة مستشفى الثورة العام وحراج السمك في ميناء الاصطياد في مدينة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ "إن هذه الجرائم انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب ضد الإنسانية لا ولن تسقط بالتقادم".

وقال المصدر "إن هدف العدوان هو إبادة الشعب اليمني من خلال استهدافه المباشر بالطيران الحربي أو من خلال الحصار الشامل ومنع وصول المساعدات الإنسانية والعلاجية والوقود والمواد التجارية واستمرار الحظر على مطار صنعاء الدولي".

وحمل مصدر خارجية الإنقاذ "المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والدول الخمس الدائمة العضوية ومجموعة الـ 18 الراعية لعملية التسوية السياسية، مسؤولية استمرار تحالف العدوان في استهداف المدنيين وأماكن تجمعهم".

وأضاف:

أن تحالف العدوان و(مرتزقته) ومن والهم، يضعون العراقيل أمام عملية السلام، وأن جريمة استهداف بوابة مستشفى الثورة بالحديدة وقبل ساعات من الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيت، أمام مجلس الأمن تعد رسالة واضحة للمجتمع الدولي لمعرفة من يعرقل عملية السلام في اليمن.

مؤكداً "أن استمرار تحالف العدوان في استهداف المدنيين يضع العراقيل أمام الدعوات الدولية والإقليمية المتكررة بأن لا حل عسكري في اليمن والتأكيد على الحل السياسي السلمي".