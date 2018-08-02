المبعوث الأممي يدعو أطراف النزاع اليمني لمفاوضات في جنيف يوم 6 سبتمبر

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أنه يخطط لدعوة أطراف النزاع اليمني لمفاوضات في جنيف، يوم 6 سبتمبر/ أيلول المقبل.

موسكو — سبوتنيك. وقال المبعوث في تغريدته: "أخطط لدعوة الأطراف إلى جنيف في 6 أيلول/ سبتمبر لإجراء جولة أولى من المشاورات. وستتيح هذه الفرصة للأطراف، مناقشة إطار المفاوضات، وتدابير بناء الثقة ذات الصلة وخطط محددة لدفع العملية إلى الأمام".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني تدين جريمتي الحديدة

وتمر الأزمة اليمنية بمرحلة معقدة حيث لم تنتج المساعي الدبلوماسية للتقرب إلى حل الصراع القائم، وقد جرت عدة محاولات في عدة منصات لتجميع الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار منها في جنيف وفي الكويت، غير أن جميعها بأت بالفشل.

يذكر أن مدينة الحديدة تشهد معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على الميناء، الذي يمثل المنفذ الرئيسي لواردات شمالي البلاد من المواد الغذائية والسلع والأدوية، وتسببت العمليات العسكرية في تعطل سبل العيش وتوقف النشاط التجاري وأعمال المزارعين، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من المحافظة.