المبعوث الأممي يدعو أطراف النزاع اليمني لمفاوضات في جنيف يوم 6 سبتمبر

موسكو — سبوتنيك. وقال المبعوث في تغريدته: "أخطط لدعوة الأطراف إلى جنيف في 6 أيلول/ سبتمبر لإجراء جولة أولى من المشاورات. وستتيح هذه الفرصة للأطراف، مناقشة إطار المفاوضات، وتدابير بناء الثقة ذات الصلة وخطط محددة لدفع العملية إلى الأمام".
يذكر أن مدينة الحديدة تشهد معارك تخوضها القوات الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بدعم من قوات التحالف، للسيطرة على الميناء، الذي يمثل المنفذ الرئيسي لواردات شمالي البلاد من المواد الغذائية والسلع والأدوية، وتسببت العمليات العسكرية في تعطل سبل العيش وتوقف النشاط التجاري وأعمال المزارعين، كما أدت إلى موجة نزوح واسعة من المحافظة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)