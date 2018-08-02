مضادات أرضية تنطلق من جنوب دمشق باتجاه أهداف مجهولة جنوب سوريا

أعلن مصدر عسكري لسبوتنيك اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهدف معادي وتدمره غرب دمشق.

وأضاف المصدر إنه جرى إسقاط هدف معادي فوق الأجواء الغربية للعاصمة دمشق باتجاه الحدود اللبنانية.

© Sputnik . Ramil Sitdikov وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان الأوضاع في سوريا وبحر قزوين والصفقة النووية

وقال إن معلومات متوافرة لدينا منذ أمس عن احتمال محاولة اختراق الأجواء السورية.

يذكر أن الجيش السوري بدأ أمس الأربعاء عملية الانتشار في قرى شمال محافظة القنيطرة، عائدا إلى مواقعه التي كان ينتشر فيها ضمن منطقة فك الاشتباك في الجولان المحتل عام 2011.