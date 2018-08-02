الثانية العبرية: حزب الله اللبناني يكشف عن أسلحته الجديدة

كتبت القناة الثانية الإسرائيلية أن حزب الله اللبناني كشف عن سلاحه الجديد، والممثل في طائرة بدون طيار، التي شاركت في الحرب الأهلية في سوريا.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن حزب الله افتتح متنزها سياحيا في لبنان، شوهد فيه مجموعة من الأسلحة الجديدة للحزب، وصور فوتوغرافية، أيضا، وهو المتنزه الذي يمنح الخبرة للتلاميذ والطلاب اللبنانيين، من أعمار 6-18 عاما، فنون "المقاومة"، وأهدافها، وتثقيف الشباب وتعليمهم وتعريفهم بإنجازات "المقاومة" ضد إسرائيل ـ بحسب القناة.
أظهر المعرض أو المتنزه السياحي اللبناني لحزب الله عن صواريخ كتف روسية ضد الطائرات، من نوع " SA-7"، و" SA-14 "، ومركبات، كما تم عرض طائرات غير مأهولة، واستعراض أدوات ومعدات عسكرية جديدة ساعدت الحزب في تحقيق أهدافه في المعارك الأهلية في سوريا.
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