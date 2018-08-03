"أنصار الله" تحبط زحفا لقوات الرئيس هادي غرب الجوف

تجددت المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن قوات الرئيس هادي نفذت زحفا من محورين في مديرية المصلوب غرب الجوف، الأول باتجاه وقز والآخر باتجاه سداح".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH المبعوث الأممي يدعو أطراف النزاع اليمني لمفاوضات في جنيف يوم 6 سبتمبر

وأكد المصدر إحباط مسلحي أنصار الله زحف قوات الرئيس هادي، وتكبيدها قتلى وجرحى، مشيرا إلى إعطاب 3 آليات ومدرعة لقوات الرئيس هادي خلال المواجهات.

في سياق آخر، ذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" أن عناصر "القاعدة" نفذت هجوما، مساء اليوم، على مقر قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، في مدينة المحفد، شمال شرقي أبين.

وأشار المصدر إلى أن حراسة المقر تصدت لهجوم عناصر "القاعدة" عقب اشتباكات عنيفة.

في سياق متصل، استهدفت عناصر "القاعدة" طاقما تابعا لإدارة الأمن، في مدينة لودر، بعبوة ناسفة، أثناء مروره قرب ثانوية راجح سيف، وبحسب المصدر، لم يخلف التفجير ضحايا.